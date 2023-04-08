Байден продлил санкции против россии еще на один год (8)

2023.04.08 (8)2023.04.07 (19) →
- США продлили санкции против россии - подробности : Флот2017 10:27
- Байден продлил санкции против россии еще на один год : ОстроВ 08:39
- США продлили санкции против России еще на год - Байден подписал указ : UATV 08:12
- Байден продлил действие первых санкций против РФ еще на год : Еспресо TV 08:04
- Байден на год продлил санкции против россии : Слово і Діло 06:11
- Байден на год продлил первые санкции США против РФ : Комета-Кропивницкий 03:17
- Апрель, 08 в 1:09 Байден продлил санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину : ICTV Факти 01:36
- Байден на год продлил первые санкции США против РФ : Гордон 01:35