Байден продлил санкции против россии еще на один год (8)

ОстроВ 2023.04.08 08:39

08.04.2023 08:28 Президент США Джо Байден подписал указ о продлении санкций против россии. Соответствующий текст появился на официальном сайте Белого дома. Согласно законодательству США, действие санкций прекращается, если в течение 90 дней до годовой даты их объявления президент не сообщит об их продлении. "Указанная вредоносная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации - в частности, попытки подорвать проведение свободных и честных