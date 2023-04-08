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Байден продлил санкции против россии еще на один год

Байден продлил санкции против россии еще на один год (8)

ОстроВ 2023.04.08 08:39
08.04.2023 08:28 Президент США Джо Байден подписал указ о продлении санкций против россии. Соответствующий текст появился на официальном сайте Белого дома. Согласно законодательству США, действие санкций прекращается, если в течение 90 дней до годовой даты их объявления президент не сообщит об их продлении. "Указанная вредоносная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации - в частности, попытки подорвать проведение свободных и честных
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2023.04.08 (8)

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