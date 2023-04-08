У Зеленского высмеяли российский бред об "американских биоллабораториях" в Украине (5)

ДнепрCity.net 2023.04.08 12:33

08.04.2023 Россияне снова пытаются оправдать свою агрессию против украинского народа. В этот раз в ход снова пошли придуманные ими ранее "американские биолаборатории". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter. "РФ снова вроде бы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой все же бессмысленный, неуклюжий и предсказуемый вид выглядят сейчас

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