Деокупация Крыма безальтернативна, - Зеленский (12)

Хвиля 2023.04.07 23:06

Видео Хвиля 07.04.2023 22:55:08 Владимир Зеленский Хвиля Именно с оккупации украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против свободы украинской и крымскотатарской, против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабские условия Украину и другие народы Европы. Об этом Зеленский сказал во время выступления в крымскотатарском культурном центре "Бирлик" 7 апреля. "К сожалению, на земле Крыма сейчас - под российским триколором - царит

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