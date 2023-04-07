Деокупация Крыма безальтернативна, - Зеленский (12)

Хвиля 2023.04.07 23:06
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Хвиля 07.04.2023 22:55:08
Владимир Зеленский
Хвиля
Именно с оккупации украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против
свободы украинской и крымскотатарской, против крымских мусульман началась
попытка России поставить в рабские условия Украину и другие народы Европы.
Об этом Зеленский сказал во время выступления в крымскотатарском культурном
центре "Бирлик" 7 апреля.
"К сожалению, на земле Крыма сейчас - под российским триколором - царит
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