Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше (7)

2023.04.08 (7)2023.04.07 (15) →
- В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64 : НикВести 08:55
- 8 апреля, 08:23 В Польше открылся центр ремонта танков Т-64 для Украины : Dumskaya.net 08:33
- В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64 : Антикор.com.ua 06:12
- В Польше открыли центр ремонта танков для Украины : Bigmir)net Новини 03:08
- 08 апреля 2023 00:44 Польша будет ремонтировать танки для Украины : Gazeta.ua 01:34
- В Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64 : ZN,UA 00:15