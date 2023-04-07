Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше (7)

Еспресо TV 2023.04.07 22:04

7 апреля, 2023 пятница 21:27 Польский бронетанковый завод Bumar-Labedy и Укробронпром совместно создали технологический центр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64 для Украины Об этом сообщила пресс-служба PGZ. Польский концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпром подписали соглашение: на бронетанковом заводе Bumar-Labedy в Гливице будут ремонтировать танки Т-64 для Украины.