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Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше

Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше (7)

Еспресо TV 2023.04.07 22:04
7 апреля, 2023 пятница 21:27 Польский бронетанковый завод Bumar-Labedy и Укробронпром совместно создали технологический центр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64 для Украины Об этом сообщила пресс-служба PGZ. Польский концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпром подписали соглашение: на бронетанковом заводе Bumar-Labedy в Гливице будут ремонтировать танки Т-64 для Украины.
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2023.04.08 (7)

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