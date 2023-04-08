В Тель-Авиве полицейские ликвидировали террориста, въехавшего в толпу людей (8)

РІА Мелітополь 2023.04.08 06:10

08 апреля 2023, 06:06 В пятницу, 7 апреля, в израильском городе Тель-Авив водитель-террорист сначала въехал в толпу по улице Койфман, после чего начал стрелять в людей. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого был террорист, совершил наезд на группу людей на улице Койфман (район парка Чарльз Клор), после чего машина опрокинулась. Очевидцы сообщают, что водитель начал стрелять в людей, которые хотели ему

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