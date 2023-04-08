РНБО готує нові санкції проти осіб, що працюють на агресію Росії - Зеленський (12)

MY.UA 2023.04.08 00:08

7 апреля, 23:30 Новость на украинском Совет нацбезопасности и обороны готовит новые санкции против тех, кто поддерживает агрессию, а на Ставке верховного главнокомандующего были обсуждены бои за Авдеевку и Бахмут. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 7 апреля 2023 года. Он перечислил пять основных событий за сутки, в которых принял участие. Сейчас смотрят - Первое - Ставка.

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