ВСУ в октябре прошлого года предприняли попытку освободить Запорожскую АЭС, - Times (9)

РБК-Україна 2023.04.08 10:01

Украина, Суббота 08 апреля 2023 10:00 Фото: Запорожскую АЭС пытались освободить в октябре 2022 года (Getty Images) Автор: Александр Белоус Силы украинского спецназа в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку освободить захваченную российскими войсками Запорожскою АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times. По данным британского издания, в ночь на 19 октября около 600 человек из