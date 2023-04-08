ВСУ в октябре прошлого года предприняли попытку освободить Запорожскую АЭС, - Times (9)

РБК-Україна 2023.04.08 10:01
Украина, Суббота 08 апреля 2023 10:00
Фото: Запорожскую АЭС пытались освободить в октябре 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус
Силы украинского спецназа в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку
освободить захваченную российскими войсками Запорожскою АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным британского издания, в ночь на 19 октября около 600 человек из
ДНЕПР, АРТИЛЛЕРИЯ, ЭНЕРГОДАР, БЕРЕГ, КАТЕР, ВОЕННЫЙ, Котин
, Украина
, Запорожье
, Россия
, Киев
, Крым