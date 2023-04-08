Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой (18)

Гордон 2023.04.08 10:05

Сегодня 09.52 Госсекретарь Энтони Блинкен в настоящее время исключает переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, которое 8 апреля цитирует немецкое издание Tagesschau. Он считает мир недопустимым без вывода российских войск с оккупированных территорий. "Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой - и я это понимаю.