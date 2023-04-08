Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой (18)

- Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны - госсекретарь США Блинкен : Судово-юридична газета 12:18
- В США исключили возможность переговоров между Украиной и Россией : Lenta.ua 11:37
- 8 апреля 2023, 10:59 Блинкен пока исключает переговоры между Украиной и рф : Українські національні новини 11:13
- Диалог о прекращении огня в Украине сыграет на руку РФ, переговоры пока невозможны - Блинкен : Главред 10:35
- "Россия должна дойти": в США исключили переговоры о прекращении огня в Украине : MY.UA 10:08
- Апрель, 08 в 9:59 Переговоры Украины и России о прекращении огня пока невозможны - Блинкен : ICTV Факти 10:06
- Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой : Гордон 10:05
- "Россия должна дойти": в США исключили переговоры о прекращении огня в Украине : Фокус 10:04
- "Нужен справедливый мир". Блинкен отверг возможность диалога между Украиной и РФ на данном этапе : New Voice 10:01
- 08 апреля 2023 08:39 Блинкен сделал громкое заявление о переговорах между Украиной и РФ : Gazeta.ua 09:34
- В США прокомментировали "желание" Москвы к переговорам с Украиной : MY.UA 09:08
- 08.04.23 08:41 Переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны, РФ может использовать прекращение огня для перегруппировки своих войск, - Блинкен : Цензор.Нет 09:02
- США оценили возможность переговоров между Украиной и РФ : РБК-Україна 08:46
- В США прокомментировали "желание" Москвы к переговорам с Украиной : ТСН.ua 08:46
- Блинкен: переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны : MY.UA 06:38
- Блинкен: переговоры между Киевом и Москвой пока невозможны : Obozrevatel 06:16
- Блинкен не видит смысла мирных переговоров между Киевом и Москвой на этом этапе : ZN,UA 06:15
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