Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой

Идея может быть заманчивой: Госсекретарь США оценил возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой (18)

Гордон 2023.04.08 10:05
Сегодня 09.52 Госсекретарь Энтони Блинкен в настоящее время исключает переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, которое 8 апреля цитирует немецкое издание Tagesschau. Он считает мир недопустимым без вывода российских войск с оккупированных территорий. "Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой - и я это понимаю.
ОГОНЬ, ЭНТОНИ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, УКРАИНА, СЕКРЕТАРЬ, Funke, США, Украина, Россия, Москва, Киев, Германия, Франция, Крым

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023