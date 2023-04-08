На этой неделе россия проиграла выборы в три органа ООН (25)

Front News International 2023.04.08 20:29

29 Минуты Тому назад На этой неделе россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций. Следовательно, сопротивление ее вторжению в Украину более года назад остается сильным. Об этом пишет Associated Press. В частности, во время голосования в Экономическом и Социальном Совете ООН, состоящем из 54 членов, Россия потерпела поражение от Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин.