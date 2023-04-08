В России "анонсировали" химическую атаку по Сумской области (12)

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- Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области : ТСН.ua 11:16
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- Оккупанты "анонсируют" химическую атаку на Сумскую область : Lenta.ua 09:37
- 08 апреля 2023 08:53 Россия "проанонсировала" химическую атаку по Украине : Gazeta.ua 09:34
- 8 апреля 2023 08:47 Минобороны РФ сделало "анонс" химической атаки по Сумщине : Dynamomania.com 09:04
- Минобороны РФ сделало "анонс" химической атаки по Сумской области : УНИАН 08:13