Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В России "анонсировали" химическую атаку по Сумской области

В России "анонсировали" химическую атаку по Сумской области (12)

Соцпортал 2023.04.08 12:11
li+li]:pl-4 [&>li+li]:before:content-['>'] [&>li+li]:before:leading-[14px] [&>li+li]:before:absolute [&>li+li]:before:left-1 [&>li+li]:before:top-0.5 lg:[&>li+li]:before:top-[1px] [&>li+li]:before:text-xl" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> Главная Война В России "анонсировали" химическую атаку по Сумской области 12:05, 08.04.2023
АХТЫРКА, АТАКА, ПРОВОКАЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБЛАСТЬ, ТРИБУНА, Сумы, Россия, Украина, Москва

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023