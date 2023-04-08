10:03 08.04.2023 Российская кампания по уничтожению украинской энергосистемы, скорее всего, провалилась - британская разведка (26)

Интерфакс-Україна 2023.04.08 10:45

Российская кампания по уничтожению украинской энергетической системы, скорее всего, потерпела неудачу, считают в британской разведке. "Российская кампания по серьезной деградации объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) зимой 2022-2023 гг., скорее всего, потерпела неудачу. Россия наносила дальние удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью", - сообщается в отчете