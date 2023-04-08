10:03 08.04.2023 Российская кампания по уничтожению украинской энергосистемы, скорее всего, провалилась - британская разведка (26)

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- 8 апреля 2023 10:21 Британская разведка: Попытка Москвы разрушить энергосистему Украины провалилась : Dynamomania.com 10:34
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- 08.04.2023 10:23 В британской разведке заявили о провале усилий РФ по уничтожению энергосистемы Украины : ДонПресс 10:33
- Россия провалила кампанию массированных атак против энергосистемы Украины, - разведка Британии : 24 канал 10:30
- россия скорее всего провалила попытку дестабилизировать энергосистему Украины - британская разведка : GlavPost.Com 10:29
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- Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы - разведка Британии : Страна.ua 10:01
- 8 апреля 2023, 09:27 россия скорее всего провалила попытку дестабилизировать энергосистему Украины - британская разведка : Українські національні новини 09:43
- Разведка Британии: Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы : Українська правда 09:39
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