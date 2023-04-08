Оккупанты вырыли длиннющий окоп на десятки километров на Запорожье: спутниковые фото (19)

ТСН.ua 2023.04.08 15:46

Ирина Лабьяк 15:31, 08.04.23 Крайние точки окопа на западе расположены в 9 км от захваченного Мелитополя. Российские войска создали линию обороны на захваченной части Запорожской области протяженностью в 70 км. Вражескую траншею на спутниковых снимках Sentinel-2 обнаружил Центр журналистских расследований. В ЦЖР уточнили, что крайные точки этого укрепрайона российских захватчиков на западе расположены в окрестностях поселка Семеновка.