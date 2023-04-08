Оккупанты вырыли длиннющий окоп на десятки километров на Запорожье: спутниковые фото (19)

- Новый "шизо-рекорд" от оккупантов: рашисты прорыли в Запорожской области "окоп-чемпион" длиной более 70 км : ОстроВ 21:09
- Оккупанты построили огромный окоп: где он находится : MY.UA 19:08
- Российские военные вырыли окоп протяженностью в 70 км в Запорожской области : Фокус 17:34
- Россияне в Запорожской области вырыли окоп протяженностью более 70 километров : SkyNewsZP 17:03
- Оккупанты вырыли длиннющий окоп на десятки километров на Запорожье: спутниковые фото : ТСН.ua 15:46
- В Запорожской области российские войска вырыли мега-окоп протяженностью... 70 км (фото) : ZаБор 15:34
- Оккупанты прорыли в Запорожской области окоп длиной более 70 км : Информационный навигатор 15:33
- Оккупанты на Запорожье обустроили укрепрайон протяженностью 70 км: спутниковые фото : Антикор.com.ua 15:13
- На Запорожье оккупанты обустроили укрепрайон протяженностью 70 километров (спутниковые фото) : МИГ Запоріжжя 14:48
- Россияне вырыли мега-окоп протяженностью 70 километров в Запорожской области - спутниковые снимки : New Voice 14:46
- Армия РФ прорыла в Запорожской области окоп длиной более 70 км : Соцпортал 14:41
- "Мега-окоп" вырыли оккупанты в Запорожской области: как он выглядит : Inform.zp.ua 14:33
- 08 апреля 2023 13:54 70-километровый укрепрайон россиян на Запорожье показали со спутника : Gazeta.ua 14:33
- Апрель, 08 в 13:17 От Мелитополя до Бердянска: оккупанты вырыли мегаокоп протяженностью 70 км на Запорожье : ICTV Факти 13:36
- Россияне вырыли в Запорожской области 70-километровый окоп : ZN,UA 13:15
- Оккупанты прорыли в Запорожской области "мега-окоп" длиной более 70 км - СМИ (фото) : УНИАН 13:13
- На оккупированных территориях россияне выкопали мега-окоп: спутниковые фото : Телеграф.com.ua 13:12
- Россияне вырыли 70-километровый окоп в Запорожской области. Фото : Страна.ua 12:16
- "Все идет по плану": россияне в Запорожье вырыли окоп протяженностью более 70 километров : 24 канал 10:00