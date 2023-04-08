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В ВСУ заявили, что рф может атаковать управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг

В ВСУ заявили, что рф может атаковать управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг (25)

Слово і Діло 2023.04.08 16:41
8 апреля 2023, 16:36 Российские оккупационные войска могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1500 килограммов. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщает в эфире телемарафона. Он напомнил, что в последнее время россияне активно используют фугасные авиабомбы ФАБ-500, которые переделывают на крылатые, чтобы безнаказанно с недостижимого для украинского ПВО расстояния применять.
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