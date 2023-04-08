В ВСУ заявили, что рф может атаковать управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг (25)

- Оккупанты могут атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1,5 тыс. кг : From-UA.com 19:35
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- В россии производят новый вид 1,5-тонных авиабомб, - Игнат : Преступности.нет 19:09
- Оккупанты могут атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг - Игнат : Главред 18:35
- Игнат: Россия может атаковать города управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи килограммов : MY.UA 18:08
- 08.04.23 17:55 Россия может начать атаковать управляемыми бомбами 1500 кг. Шойгу говорил о них, - Воздушные силы : Цензор.Нет 18:02
- В ВСУ заявили, что рф может атаковать управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг : Слово і Діло 16:41
- Россия начала производство авиабомб весом 1,5 тонны - ВСУ : Vesti.ua 15:43
- Россияне готовятся применять новые тяжелые бомбы : Информационный навигатор 14:33
- Это новая угроза, на которую реагировать трудно - Игнат об управляемых авиабомбах : 24 канал 14:00
- 08.04.2023 в 13:42 Игнат: Россия может начать атаковать управляемыми бомбами в 1500 кг : InfoResist.org 13:45
- Россияне производят новый вид авиабомб, которые украинской ПВО нечем сбивать : Новости N 13:38
- РФ запустила производство управляемых авиабомб, которые пока нечем сбивать, - Игнат : Еспресо TV 13:34
- РФ производит новый вид авиабомб весом полторы тонны, которые украинской ПВО нечем сбить - Воздушные силы ВСУ : Страна.ua 13:31
- Россияне начали производить новые 1,5-тонные авиабомбы. Силы обороны не могут их сбивать : Online.ua 12:58
- Игнат: Россия производит новые 1,5-тонные авиабомбы - Украине нечем их сбивать : Крым.Реалии RFE/RL 12:42
- Украинцев предупредили о новой угрозе от оккупантов: подробности : Lenta.ua 12:37
- россия запускает по всей линии фронта 500-килограммовые авиабомбы и производит 1,5-тонные бомбы - Воздушные силы : Громадське телебачення 12:36
- "Их пока нечем доставать": ВСУ назвали новую опасность от авиабомб РФ : Антикор.com.ua 12:14
- россия начала производство новых мощных боеприпасов: в ВСУ признали угрозу : Телеграф.com.ua 12:11
- Апрель, 08 в 12:00 РФ атакует Украину авиабомбами: Игнат объяснил, как можно противостоять угрозе : ICTV Факти 12:06
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- Игнат: Россияне производят новый вид авиабомб, мощность которых будет в три раза больше : ZN,UA 10:45
- "Их пока нечем доставать". ВСУ назвали новую опасность от авиабомб РФ : Фокус 10:35
- Украинцев предупредили об угрозе новых тяжелых авиабомб, которые нечем сбивать : MY.UA 10:08