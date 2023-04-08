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Бойцы ВСУ круглосуточно укрепляют северные границы от возможных атак РФ, - генерал Наев

Бойцы ВСУ круглосуточно укрепляют северные границы от возможных атак РФ, - генерал Наев (17)

Фокус 2023.04.08 13:05
08 апреля 2023 в 12:52 Фото: Facebook / Операция объединенных сил | Бойцы ВСУ на границах за неделю прорыли более 7 тысяч метров противотанковых рвов и траншей По словам командующего, только за прошедшую неделю украинские защитники обустроили десятки минных полей на участках, которые под потенциальной угрозой со стороны России и Беларуси. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев
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