Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК (23)

ТСН.ua 2023.04.08 20:16

Светлана Несчетная 20:00, 08.04.23 За деньги мужчина безосновательно оформлял уклонистам документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья. В Киеве задержан председатель военно-врачебной комиссии. Мужчина организовал схему уклонения от мобилизации: за деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.