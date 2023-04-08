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Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК

Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК (23)

ТСН.ua 2023.04.08 20:16
Светлана Несчетная 20:00, 08.04.23 За деньги мужчина безосновательно оформлял уклонистам документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья. В Киеве задержан председатель военно-врачебной комиссии. Мужчина организовал схему уклонения от мобилизации: за деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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