Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК (23)

- СБУ задержали главу ВВК и адвоката, которые помогали уклоняться от мобилизации : MY.UA 22:08
- Апрель, 08 в 21:34 СБУ задержали главу ВВК и адвоката, которые помогали уклоняться от мобилизации : ICTV Факти 21:36
- СБУ ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации : UA.News 21:24
- В Киеве глава ВЛК подделывал документы уклонистам : ZN,UA 21:15
- Снимал мобилизованных с военного учета: в Киеве задержан председатель ВЛК : ТСН.ua 20:16
- В Киеве задержан глава военно-врачебной комиссии : Vesti.ua 19:43
- Глава ВВК одного из районов Киева за деньги снимал с учета военнообязанных. Ему грозит до 10 лет тюрьмы - СБУ : Громадське телебачення 19:06
- Благотворитель, адвокат и владелица гостиницы. СБУ ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации : New Voice 18:31
- В Киеве задержали главу военно-врачебной комиссии одного из районов, - Найем : 24 канал 18:30
- Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и "благотворитель" : Українська правда 17:39
- До $6000 за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации : Український Бізнес Ресурс 15:12
- Организовывали схемы перевозки мужчин за границу: СБУ разоблачила еще двух злоумышленников в Киеве и Закарпатье (фото) : СтопКор 15:11
- СБУ разоблачила три новые схемы уклонения от мобилизации: подробности задержания организаторов сделки : Прямий канал 13:04
- Председатель военно-врачебной комиссии и адвокат организовали схемы уклонения от мобилизации - СБУ : ТСН.ua 12:46
- СБУ разоблачила три новые схемы уклонения от мобилизации : Vesti.ua 12:43
- В Киеве разоблачили две схемы уклонения от мобилизации : Судово-юридична газета 12:18
- СБУ разоблачила три новые схемы уклонения от мобилизации : Антикор.com.ua 12:13
- СБУ задержала пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации, среди которых - председатель военно-врачебной комиссии и адвокат : Еспресо TV 12:04
- В Киеве и Закарпатской области СБУ заблокировала три схемы уклонения от мобилизации : Новини Live 11:56
- Уклонение от мобилизации: СБУ разоблачила три новых схемы : НикВести 11:55
- 08 апреля 2023 11:16 Прикрыли сразу три схемы побега уклонистов за границу : Gazeta.ua 11:34
- СБУ ликвидировала три схемы уклонения от мобилизации в Украине: среди задержанных - глава ВВК и адвокат. Фото : Obozrevatel 11:31
- Бегство уклонистов за границу: СБУ ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации : УНИАН 11:13