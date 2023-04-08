В Феодосии прогремели взрывы (41)

MY.UA 2023.04.08 12:38

8 апреля, 12:06 В Феодосии (Крым) утром в субботу, 8 апреля, раздались два "хлопка". Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. "Временно оккупированный Крым, Феодосия - тревожно. Говорят о взрывах в районе порта", - отметил он. По словам местных жителей, взрывы прогремели на улице Дружбы, в результате чего у машин сработала сигнализация. Как заявил так называемый советник главы оккупационных властей Крыма Олег Крючков, в Феодосии якобы сработала ПВО.