"Бавовна" в Феодосии: местные жители сообщают о двух взрывах, оккупанты говорят об украинской ракете (33)

Гордон 2023.04.08 12:35

Сегодня 12.19 8 апреля в оккупированном Россией Крыму слышали взрывы. Об этом со ссылкой на жителей Феодосии сообщает Telegram-канал "ЧП / Крым". По словам людей, на которых ссылается пропагандистский канал, "хлопки" слышались около 11.00 в разных частях полуострова, в Феодосии от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей. "Стала свидетелем двух взрывов в городе Феодосия, Крым.