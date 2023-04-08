Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Бавовна" в Феодосии: местные жители сообщают о двух взрывах, оккупанты говорят об украинской ракете

"Бавовна" в Феодосии: местные жители сообщают о двух взрывах, оккупанты говорят об украинской ракете (33)

Гордон 2023.04.08 12:35
Сегодня 12.19 8 апреля в оккупированном Россией Крыму слышали взрывы. Об этом со ссылкой на жителей Феодосии сообщает Telegram-канал "ЧП / Крым". По словам людей, на которых ссылается пропагандистский канал, "хлопки" слышались около 11.00 в разных частях полуострова, в Феодосии от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей. "Стала свидетелем двух взрывов в городе Феодосия, Крым.
ФЕОДОСИЯ, КРЫМ, АКСЕНОВ, ВЗРЫВ, РАКЕТА, ОККУПАНТ, Аксенов, Крючков, Крым, Украина, Россия, Севастополь, Одесса

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023