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Фокус: Украина

08.04.23 11:55 Корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве приговорен к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО (17)

Цензор.Нет 2023.04.08 12:32
Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного информатора главного управления генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ. Как отмечается, злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области. Именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум
НИКОЛАЕВ, ШКОЛА, ОККУПАНТ, АГРЕССИЯ, НАВОДКА, РЕШЕТКА, Украина, Россия

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