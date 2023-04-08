08.04.23 11:55 Корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве приговорен к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО (17)

Цензор.Нет 2023.04.08 12:32

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного информатора главного управления генерального штаба ВС РФ. Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ. Как отмечается, злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области. Именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум