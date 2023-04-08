08.04.23 11:55 Корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве приговорен к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО (17)

- 8 апреля, 18:28 Корректировщик, который навел ракеты на школы в Николаеве, сядет на восемь лет : Dumskaya.net 18:33
- Корректировщик ракетных ударов по школам Николаева получил восемь лет тюрьмы : RegioNews 17:40
- Корректировщику ракетных ударов по школам в Николаеве грозит 8 лет заключения : Головне в Україні 16:05
- К 8 годам за решеткой приговорили корректировщика российских ударов по школам в Николаеве : Громадське телебачення 14:36
- Корректировщик российских ударов по школам Николаева оказался за решеткой : ТСН.ua 14:31
- Наводил ракеты на школы Николаева: Суд отправил за решетку еще одного предателя : ZN,UA 14:15
- Корректировал ракетные удары РФ по школам: житель Николаева получил 8 лет тюрьмы за работу на врага. Фото : Obozrevatel 14:01
- Корректировал огонь по школам в Николаеве: злоумышленник получил восемь лет за решеткой : Корабелов.инфо 13:41
- Корректировщик огня по школам Николаева получил 8 лет тюрьмы : Гордон 13:35
- Суд вынес приговор коллаборанту, корректировавшему российские удары по школам в Николаеве : UA.News 13:24
- Корректировал российские ракеты по школам Николаева: злоумышленник 8 лет проведет за решеткой : Судово-юридична газета 13:18
- Корректировал ракетные удары по школам: в Николаеве разоблачили и осудили охранника-предателя : Факти 13:04
- Корректировал огонь по учебным заведениям: житель Николаева получил восемь лет за решеткой : НикВести 12:55
- СБУ задержала корректировщика ракетных ударов рф по школам в Николаеве: как его накажут : Новини Live 12:55
- 08.04.23 11:55 Корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве приговорен к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО : Цензор.Нет 12:32
- Суд вынес приговор корректировщику российских ударов по школам в Николаеве : РБК-Україна 12:31
- Корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве приговорен к 8 годам за решеткой, - СБУ : Антикор.com.ua 12:14