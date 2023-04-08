08.04.23 14:23 Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, - "Энергоатом" (27)

- Россияне устанавливают дополнительные заграждения на ЗАЭС - что известно : BlackSeaNews.net 21:01
- Запорожскую АЭС ограждают дополнительным забором оккупанты : Inform.zp.ua 20:33
- Россияне устанавливают дополнительные заграждения на ЗАЭС - что известно : Флот2017 18:27
- Россияне устанавливают дополнительные заграждения на ЗАЭС - что известно : Флот2017 18:27
- Российская армия готовится к обороне ЗАЭС: в Энергоатоме рассказали о новых ограждениях на станции : НБН 17:38
- Российские оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС - Энергоатом : Центр журналистских расследований 16:37
- Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС : RegioNews 16:10
- Оккупанты готовят к обороне Запорожскую АЭС : Lenta.ua 16:07
- Расширяют закрытый периметр: оккупанты начали укреплять оборону вокруг Запорожской АЭС : Прямий канал 16:04
- Уже начали рыть землю. Оккупанты устанавливают дополнительное ограждение на подъездах к ЗАЭС - Энергоатом : New Voice 15:46
- Военные РФ ограждают подъезды к ЗАЭС - Энергоатом : Bigmir)net Новини 15:08
- Россияне строят дополнительный забор вокруг ЗАЭС, готовясь к обороне - "Энергоатом" : УНИАН 14:43
- Россияне устанавливают дополнительный забор на подъездах к ЗАЭС - Энергоатом : ОстроВ 14:39
- Апрель, 08 в 14:14 Боятся и "готовятся к обороне": оккупанты на ЗАЭС устанавливают дополнительный забор : ICTV Факти 14:36
- 08.04.23 14:23 Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, - "Энергоатом" : Цензор.Нет 14:32
- Оккупанты в ожидании ВСУ ограждают подъезды к Запорожской АЭС : UA.News 14:24
- Россияне готовят Запорожскую АЭС к обороне - "Энергоатом" : ZN,UA 14:15
- Оккупанты устанавливают дополнительное ограждение на подъезде к Запорожской АЭС : Слово і Діло 14:11
- "Землю роют". Оккупанты строят дополнительный забор вокруг ЗАЭС : Фокус 14:05
- РФ устанавливает дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к Запорожской АЭС : SkyNewsZP 14:03
- Россияне ограждают подъезды к Запорожской АЭС : ТСН.ua 14:01
- 8 апреля 2023, 13:14 Энергоатом: оккупанты дополнительно ограждают подъезды к Запорожской АЭС : Українські національні новини 13:43
- Энергоатом: оккупанты дополнительно ограждают подъезды к Запорожской АЭС : ПрессОрг24 13:43
- Россияне устанавливают дополнительное ограждение на подъездах к ЗАЭС : Еспресо TV 13:34
- Готовятся к обороне? Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС : РБК-Україна 13:16
- Чтобы перекрыть подъезды к Запорожской АЭС, оккупанты устанавливают дополнительный забор : МИГ Запоріжжя 12:48