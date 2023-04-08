08.04.23 14:23 Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС, - "Энергоатом" (27)

Цензор.Нет 2023.04.08 14:32

На подходах к админзданиям ЗАЭС российские оккупанты обустраивают забор. Об этом в телеграме сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ. "Отныне работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком. Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, доставляющие атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута.