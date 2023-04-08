В "Дії" появилась игра: не дать оккупантам сбежать с украденными унитазами и задонатить на дроны (21)

ОстроВ 2023.04.08 18:39

08.04.2023 18:18 В мобильном приложении "Дія" появилась новая игра, в которой можно поучаствовать в качестве оператор дрона и сделать донат на беспилотники. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров. "Ваша задача - не дать оккупантам бежать с украденными стиралками и унитазами", - написал Федоров. По его словам, в игре можно задонатить на "Армию дронов".