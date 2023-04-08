Автобус не доехал до Киева из Молдовы: названо количество украинцев, пострадавших в ДТП (60)

- В ДТП с автобусом Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев : Online.ua 20:58
- В автокатастрофе автобуса Кишинев-Киев пострадали украинцы : UA.News 20:24
- ДТП в Молдове: перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, среди пострадавших есть украинцы - детали : СтопКор 20:11
- В ДТП в Молдове пострадали пять украинцев - МИД : ОстроВ 20:09
- ДТП с автобусом в Молдове. Среди пострадавших - пятеро украинцев - МИД : New Voice 19:46
- Автобус не доехал до Киева из Молдовы: названо количество украинцев, пострадавших в ДТП : УНИАН 19:43
- ДТП в Молдове: пятеро украинцев получили легкие ранения : ПрессОрг24 19:43
- ДТП с украинцами в Молдове: новые подробности : Новости N 19:38
- В Молдове попал в аварию автобус "Кишинев-Киев" : Vesti.ua 19:13
- МИД: в ДТП автобуса Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев : УП Європейська правда 19:04
- ДТП с пассажирским автобусом в Молдове: в МИД сообщили о пяти пострадавших украинцах (фото) : ТСН.ua 18:46
- ДТП с украинцами в Молдове: новые подробности : Bigmir)net Новини 18:38
- В ДТП с автобусом Кишинев - Киев пострадали пять украинцев - МИД : Гордон 18:35
- 08.04.23 18:28 В ДТП автобуса Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев, - МИД : Цензор.Нет 18:32
- В Молдове автобус Кишинев-Киев попал в ДТП: пострадали 5 украинцев : Судово-юридична газета 18:18
- ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы : Антикор.com.ua 18:14
- 8 апреля 2023, 17:59 ДТП в Молдове: пятеро украинцев получили легкие ранения : Українські національні новини 18:13
- В автобусе, попавшем в аварию в Молдове, было 19 украинцев: есть пострадавшие : 24 канал 18:00
- В Молдове попал в аварию автобус Кишинев-Киев, есть пострадавшие : НикВести 17:55
- ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы : РБК-Україна 17:46
- На севере Молдовы врезался в дерево и перевернулся автобус, который ехал в Киев. Ранены девять человек. Видео : Страна.ua 17:46
- Рейсовый автобус перевернулся сообщением Кишинев-Киев на севере Молдовы : ОстроВ 17:39
- МИД: В ДТП автобуса Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев : Українська правда 17:39
- 08 апреля 2023 16:25 На севере Молдовы перевернулся автобус Кишинев-Киев : Gazeta.ua 17:34
- В Молдове перевернулся автобус, следовавший в Киев, есть потерпевшие : Главком 17:05
- В Молдове перевернулся автобус, направлявшийся в Киев: девять пострадавших попали в больницу : Прямий канал 17:04
- В Молдове перевернулся автобус Кишинев-Киев - есть пострадавшие : Online.ua 16:58
- В Молдове перевернулся автобус с десятками пассажиров, следовавший в Киев: есть пострадавшие. Видео : Obozrevatel 16:46
- Рейсовый автобус Кишинев-Киев попал в Молдове в серьезное ДТП. Госпитализированы девять человек : New Voice 16:46
- По дороге в Киев в Молдове перевернулся рейсовый автобус с 21 пассажиром, есть раненые : ПрессОрг24 16:43
- В Молдове перевернулся пассажирский автобус с украинцами: есть потерпевшие : РІА Мелітополь 16:40
- Автобус с украинцами слетел с трассы в Молдове: в салоне был 21 пассажир, кадры : Politeka 16:39
- В Молдове перевернулся автобус, ехавший в Украину : Lenta.ua 16:37
- 08 апреля 2023 16:24 На севере Молдовы в ДТП попал автобус Кишинев-Киев: есть пострадавшие : Gazeta.ua 16:34
- Автобус ехал в Киев: в Молдове крупное ДТП : Вісті-UA.net 16:29
- Автобус Кишинев - Киев попал в серьезную аварию в Молдове : Obozrevatel 16:16
- В Молдове перевернулся автобус, следовавший в Киев: СМИ назвали возможную причину : УНИАН 16:13
- В Молдове попал в аварию автобус Кишинев-Киев, есть пострадавшие : Українська правда 16:09
- В Молдове перевернулся автобус с 21 пассажиром - он направлялся в Киев : Преступности.нет 16:09
- В Молдове перевернулся автобус, следовавший в Киев : Новости N 16:08
- В Молдове перевернулся автобус, который ехал в Киев. 9 иностранцев доставили в больницу : Громадське телебачення 16:06
- В Молдове попал в аварию автобус Кишинев-Киев, есть пострадавшие : УП Європейська правда 16:04
- В Молдове автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие : Апостроф 16:00
- В Молдове перевернулся автобус с людьми, который направлялся в Киев: детали : Новини Live 15:55
- В Молдове перевернулся автобус, следовавший в Киев : Bigmir)net Новини 15:38