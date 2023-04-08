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Автобус не доехал до Киева из Молдовы: названо количество украинцев, пострадавших в ДТП

Автобус не доехал до Киева из Молдовы: названо количество украинцев, пострадавших в ДТП (60)

УНИАН 2023.04.08 19:43
Екатерина Присяжнюк 19:27, 08.04.23 Граждане Украины получили легкие телесные повреждения, отметили в МИД. В результате аварии в Молдове пострадали несколько граждан Украины / фото ua.depositphotos.com В Молдове в результате аварии, в которую попал автобус, пострадали пятеро граждан Украины, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшим в результате ДТП в Молдове украинцам после лечения консулы
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