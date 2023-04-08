На Одесчине мужчина пытался вывезти мощи 80 святых в Молдову, его задержали пограничники (33)

- 2023.04.08 Пограничники предотвратили вывоз в Молдову мощей 80 святых : RUpor.info 21:11
- Одесские пограничники не дали вывезти в Молдову мощи святых и икону (фото, видео) : Одесская жизнь 20:57
- Одесские пограничники не дали вывезти из Украины мощи 80 святых : Одесса News 19:58
- На границе с Молдовой задержали мужчину, пытавшегося вывезти ковчег с мощами 80 святых : ZN,UA 19:45
- В Молдову из Одесской области пытались вывезти церковные мощи 80 святых и икону (Видео) : Информационный навигатор 19:33
- В Одесской области гражданин Молдовы пытался вывезти за границу мощи 80 святых и церковную утварь : Одесский Наблюдатель 19:19
- В Одесской области гражданин Молдовы пытался вывезти за границу мощи 80 святых и церковную утварь : Odessa Online 18:58
- Из Украины пытались вывезти мощи святых. ВИДЕО : From-UA.com 18:35
- Из Одессы вывезли мощи 80 святых: контрабанду задержали на границе с Молдовой - ГПСУ (видео) : СтопКор 18:11
- На Одесчине мужчина пытался вывезти мощи 80 святых в Молдову, его задержали пограничники : Еспресо TV 17:34
- Молдаванин пытался вывезти из Украины мощи 80-ти святых : Слово і Діло 17:11
- Из Украины пытались незаконно вывезти ковчег с мощами 80-ти святых : Lenta.ua 17:07
- В Молдову хотели провезти мощи 80 святых и церковную утварь - пограничники : ПрессОрг24 16:43
- 08 апреля 2023 15:50 В Молдову хотели вывезти мощи и икону : Gazeta.ua 16:34
- 08.04.23 16:14 Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 16:32
- Ехал в Молдову. Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых : New Voice 16:31
- Из Украины пытались незаконно вывезти мощи 80 святых : 24 канал 16:30
- Пограничники предотвратили контрабанду мощей 80-ти святых в Молдову : UA.News 16:24
- Апрель, 08 в 15:57 Из Украины в Молдову пытались вывезти ковчег с мощами 80-ти святых - ГПСУ : ICTV Факти 16:06
- Украинские пограничники не дали вывезти в Молдову мощи 80 святых и церковные предметы - ГПСУ : Гордон 16:05
- Мощи 80 святых и церковную утварь пытались незаконно вывезти в Молдову через Одесскую область : Одесса Медиа 15:57
- Из Украины пытались незаконно вывезти мощи 80-ти святых : МИГ Запоріжжя 15:48
- Пограничники Измаила пресекли вывоз святых мощей и церковной утвари : Измаил.City 15:36
- 8 апреля, 15:32 В Одесской области задержали гражданина Молдовы, который пытался вывезти мощи 80 святых : Dumskaya.net 15:33
- Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти мощи 80-ти святых : РБК-Україна 15:31
- Из Украины пытались вывезти мощи 80 святых, видео : Судово-юридична газета 15:18
- 8 апреля 2023, 14:59 В Молдову хотели провезти мощи 80 святых и церковную утварь - пограничники : Українські національні новини 15:13
- Иностранец пытался вывезти из Одесской области мощи святых : Рупор Одессы 15:11
- Из Украины пытались незаконно вывезти мощи 80-ти святых : Новости N 15:08
- Из Украины пытались вывезти мощи 80 святых и икону (фото) : ТСН.ua 14:46
- Из Украины пытались незаконно вывезти мощи 80-ти святых (фоторепортаж) : УНИАН 14:43
- В Молдову пытались вывезти мощи 80 святых и церковную утварь - пограничники : Громадське телебачення 14:36
- Пытались вывезти мощи 80 святых: на границе с Молдовой задержали автомобиль с церковным товаром : Фокус 14:05