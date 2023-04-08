На Одесчине мужчина пытался вывезти мощи 80 святых в Молдову, его задержали пограничники (33)

Еспресо TV 2023.04.08 17:34

8 апреля, 2023 суббота 16:30 Пограничники пункта "Табаки" на Одесчине задержали мужчину, который пытался вывезти мощи 80 святых, икону и храмовый аналой Об этом проинформировали в Госпогранслужбе. Пограничники на пункте пропуска "Табаки" в Одесской области, обнаружили в автомобиле ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. "Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища