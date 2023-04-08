После допросов и проверок в ФСБ. В Украину вернули еще 31 ребенка из РФ (видео) (30)

Фокус 2023.04.08 17:05

08 апреля 2023 в 16:30 Фото: Save Ukraine | В благотворительной организации заявили, что работа над возвращением детей усложнилась из-за условий РФ Россияне осознают, что каждый возвращенный человек - безоговорочное доказательство их преступлений, поэтому не сразу идут на контакт. Украина вернула еще 31 ребенка из Российской Федерации, которых незаконно депортировали туда после начала полномасштабной войны.