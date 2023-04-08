Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск (16)

Українська правда 2023.04.08 21:39

Катерина Тищенко - Суббота, 8 апреля 2023, 21:01 скриншот с сайта МВД Священник УПЦ МП Игоря Слободяна, который 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком избил бывшего военного Артура Ананьева, объявили в розыск. Источник: сайт МВД, местное издание Хмельницкого "Всім" Детали: Информация о Слободяне размещена на сайте МВД в разделе "Розыск". Там отмечается, что датой его исчезновения является 5 апреля.