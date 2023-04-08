Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск (16)

- Хмельницкий: церковник УПЦ (МП) Слободян, избивший военного, объявлен в розыск - детали : СтопКор 22:11
- Полиция разыскивает священника УПЦ МП, избивавшего военного в храме в Хмельницком : Телеграф.com.ua 22:11
- Священника УПЦ МП, избившего военного в Хмельницком, объявили в розыск : Новини Live 21:56
- Полиция объявила в розыск священника, который избил военного в Хмельницком : РБК-Україна 21:46
- 8 апреля 2023, 21:19 Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск : Українські національні новини 21:43
- Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск : Українська правда 21:39
- Священника УПЦ МП, побившего военного в Хмельницком, объявили в розыск : Bigmir)net Новини 21:08
- Церковнослужителя УПЦ МП, избивавшего военного в Хмельницком, объявили в розыск : 24 канал 21:00
- Священника УПЦ МП, избившего военного в Хмельницком, объявили в розыск. Фото : Obozrevatel 20:46
- Избиение военного в Хмельницком: полиция объявила в розыск подозреваемого священника УПЦ МП : ТСН.ua 20:46
- Апрель, 08 в 20:08 Мог сбежать из Украины: в розыск объявили попа УПЦ МП, который избил военного в Хмельницком : ICTV Факти 20:36
- Священника УПЦ (МП), избившего военного в соборе Хмельницкого, объявили в розыск : Еспресо TV 20:34
- Полиция объявила в розыск попа, избившего военного в Хмельницком : UA.News 20:24
- Попа УПЦ МП, побившего солдата в Хмельницком, объявили в розыск : УНИАН 20:13
- Священника, избившего военного в Хмельницком, объявили в розыск : Громадське телебачення 19:36