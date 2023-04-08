Украинские военные отбили более 35 атак оккупантов на четырех направлениях - Генштаб (20)

ПрессОрг24 2023.04.08 22:43

8 Апр, 19:50 Украинские военные отбили более 35 атак противника на четырех направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба. Цитата "Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 35 атак противника", - говорится в сводке. Добавим По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 34