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Хорошие результаты по оружию: Зеленский рассказал о результатах работы за прошедшую неделю

Хорошие результаты по оружию: Зеленский рассказал о результатах работы за прошедшую неделю (3)

Соцпортал 2023.04.08 22:41
22:30, 08.04.2023 Зеленский сообщил о хороших результатах по оружию Олег Котов Президент Украины также рассказал о результатах визита в Польшу. Об этом заявил в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский. Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для государства в оружии, в международной поддержке, в расширении наших связей с миром и в нашем движении в НАТО.
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2023.04.09 (3)

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