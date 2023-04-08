Хорошие результаты по оружию: Зеленский рассказал о результатах работы за прошедшую неделю (3)

Соцпортал 2023.04.08 22:41
22:30, 08.04.2023
Зеленский сообщил о хороших результатах по оружию
Олег Котов Президент Украины также рассказал о результатах визита в Польшу.
Об этом заявил в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский.
Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для государства в
оружии, в международной поддержке, в расширении наших связей с миром и в
нашем движении в НАТО.
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