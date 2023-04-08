Хорошие результаты по оружию: Зеленский рассказал о результатах работы за прошедшую неделю (3)

Соцпортал 2023.04.08 22:41

22:30, 08.04.2023 Зеленский сообщил о хороших результатах по оружию Олег Котов Президент Украины также рассказал о результатах визита в Польшу. Об этом заявил в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский. Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для государства в оружии, в международной поддержке, в расширении наших связей с миром и в нашем движении в НАТО.