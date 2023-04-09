Апрель, 08 в 17:50 США рассматривают ввод своих войск на Тайвань, если туда вторгнется Китай (9)

ICTV Факти 2023.04.08 18:06

Илья Нежигай, Фото: Getty Images Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай вторгнется на остров. Об этом конгрессмен-республиканец заявил в интервью Fox News. - Если коммунистический Китай вторгнется на Тайвань, это, безусловно, будет обсуждаться в Конгрессе и с американским народом, - сказал он.