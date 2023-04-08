Трогательные стихи для детей про Вербное воскресенье (24)

MY.UA 2023.04.08 17:08

8 апреля, 16:30 В 2023 году у христиан восточного обряда Вербное воскресенье, символизирующее вход Господа в Иерусалим, приходится на 9 апреля и в Украине существовала традиция, когда взрослые дети собирались возле церкви и хлестали друг друга ивовыми веточками, приказывая при этом "не я бью - верба бьет", таким образом желая друг другу здоровья. "Апостроф" нашел несколько хороших стихов для детей на Вербное воскресенье,