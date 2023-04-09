"Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post (19)

2023.04.09 (19)2023.04.08 (3) →
- Согласно слитым документам, "вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post : ZN,UA 13:15
- ЧВК Вагнера собиралась купить оружие у Турции - Washington Post : Vesti.ua 12:43
- ППК "Вагнер" пытался купить оружие у Турции - СМИ : Головне в Україні 12:35
- В феврале вагнеровцы пытались купить оружие в Турции, - The Washington Post : Еспресо TV 12:34
- 09 апреля 2023 11:29 Боевики "Вагнера" хотели покупать оружие в Турции: новые данные "утечки" секретных документов : Gazeta.ua 12:34
- Вагнеровцы пытались купить оружие у Турции: шокирующие детали слитых "секретных данных" США : 24 канал 12:30
- Утечка документов показала, что ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие из Турции - WP : Громадське телебачення 12:06
- Апрель, 09 в 11:49 Слитые секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что ЧВК Вагнера пытались купить оружие у Турции - СМИ : ICTV Факти 12:06
- "Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post : Главред 12:05
- США проникли в российские службы и подслушивают союзников, - NYT : Головне в Україні 12:05
- "Сливы" документов: представители ЧВК "Вагнер" пытались купить оружие у страны НАТО : НБН 11:38
- Разведка США проникла вглубь российского командования и заранее предупреждает Украину о планах Москвы - WP : Страна.ua 11:31
- Утечка документов: "вагнеровцы" пытались приобрести оружие у Турции : Главком 11:05
- ЧВК "Вагнер" пытался купить оружие у Турции - СМИ : Online.ua 10:58
- 09.04.23 08:53 ЧВК "Вагнера" пыталась купить оружие у Турции, - Washington Post : Цензор.Нет 10:32
- ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие для войны в Украине у страны НАТО - Washington Post : Obozrevatel 09:46
- Утечка документов: ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие у Турции - СМИ : Українська правда 09:39
- Утечка секретных документов Пентагона ставит под сомнение авторитет США - NYT : ZN,UA 04:15
- Утечка американских секретных документов показала насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки - NYT : ТСН.ua 01:46