"Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post (19)

Главред 2023.04.09 12:05

Анна Ярославская 9 апреля 2023, 11:44 обновлено 9 апреля, 11:50 46 В начале февраля представители ЧВК "Вагнера" вели с турецкой стороной переговоры о покупке оружия, чтобы отправить его на Мали и в Украину. https://glavred.info/world/vagnerovcy-pytalis-kupit-oruzhie-u-turcii-the- washington-post-10462342.html Ссылка скопирована В ЧВК "Вагнера" хотели закупить оружие у Турции / скриншот