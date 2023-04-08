Оккупанты вырыли длиннющий окоп на десятки километров на Запорожье: спутниковые фото (2)

ТСН.ua 2023.04.08 15:46
Ирина Лабьяк
15:31, 08.04.23
Крайние точки окопа на западе расположены в 9 км от захваченного Мелитополя.
Российские войска создали линию обороны на захваченной части Запорожской
области протяженностью в 70 км.
Вражескую траншею на спутниковых снимках Sentinel-2 обнаружил Центр
журналистских расследований.
В ЦЖР уточнили, что крайные точки этого укрепрайона российских захватчиков
на западе расположены в окрестностях поселка Семеновка.
МАРИНОВКА, СЕМЕНОВКА, ОКОП, МЕЛИТОПОЛЬ, КИЛОМЕТР, ОККУПАНТ, Запорожье
, Россия
, Херсон
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, Крым