После допросов и проверок в ФСБ. В Украину вернули еще 31 ребенка из РФ (видео) (1)

Фокус 2023.04.08 17:05
08 апреля 2023 в 16:30
Фото: Save Ukraine | В благотворительной организации заявили, что работа
над возвращением детей усложнилась из-за условий РФ
Россияне осознают, что каждый возвращенный человек - безоговорочное
доказательство их преступлений, поэтому не сразу идут на контакт.
Украина вернула еще 31 ребенка из Российской Федерации, которых незаконно
депортировали туда после начала полномасштабной войны.
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