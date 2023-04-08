В Киевской области на заминированном поле подорвался тракторист (6)

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- На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото : Obozrevatel 02:16
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