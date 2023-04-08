В Киевской области на заминированном поле подорвался тракторист (6)

MY.UA 2023.04.08 20:38

8 апреля, 20:24 В Киевской области тракторист подорвался на мине, его госпитализировали. Об этом сообщил глава Нацполиции области Андрей Небытов. "Тракторист подорвался на вражеской мине. Рядом нашли еще 13. Поиски продолжаются", - написал Небытов. По его словам, сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня, произошел подрыв трактора на противотанковой мине. 34-летний водитель получил ранения и госпитализирован в больницу.