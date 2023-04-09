Зеленский объяснил, почему НАТО должно пригласить к себе Украину уже в 2023 году (6)

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- Зеленский заявил, что Украина и НАТО смогут гарантировать защиту Европе : Lenta.ua 03:37
- Только с Украиной НАТО будет гарантировать настоящую безопасность в Европе - Зеленский : Online.ua 01:58
- Ценности, за которые борется Украина, близки каждому народу - Зеленский : ПрессОрг24 01:43
- Только з Украиной НАТО сможет гарантировать настоящую защиту Европе - Зеленский : New Voice 01:16
- Только вместе с Украиной НАТО сможет дать гарантии защиты Европе, - Зеленский : Obozrevatel 00:16
- "Только вместе с Украиной НАТО будет гарантировать настоящую защиту Европе", - Зеленский : Новости N 00:08