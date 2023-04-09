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Фокус: Украина

Зеленский объяснил, почему НАТО должно пригласить к себе Украину уже в 2023 году (6)

ZN,UA 2023.04.08 22:45
Видео 08 апреля, 2023, 22:27 © Сайт президента Украины Пример Финляндии показывает, что процесс вступления в НАТО может быть достаточно быстрым. НАТО способно гарантировать защиту международного порядка только вместе с Украиной, констатировал президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. "Литовский сейм признал необходимым пригласить Украину стать членом НАТО. Именно в этом году на саммите в Вильнюсе.
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2023.04.09 (6)

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