В день освобождения Одессы от фашистов будут усилены меры безопасности (12)

Матриця свободи 2023.04.09 13:08

12:25 09 апреля Ежегодно 10 апреля Одесса отмечает день освобождения города во время Второй мировой войны. В этом году в день 79-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков правоохранители усилят меры безопасности в Одессе. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции. На улицах правопорядок будут обеспечивать более полутысячи правоохранителей. "Вход в памятные места в честь освободителей Одессы будет осуществляться