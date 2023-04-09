В день освобождения Одессы от фашистов будут усилены меры безопасности (12)

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- В день освобождения Одессы от фашистов будут усилены меры безопасности : Матриця свободи 13:08
- 09.04.2023 12:05 В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков обеспечивать правопорядок в городе будут более полутысячи правоохранителей (видео) : Одессит.ua 12:58
- В Одессе усилят меры безопасности к Дню освобождения города от фашистов : Соцпортал 12:41
- В Одессе усилят меры безопасности 10 апреля, в день 79-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков : FinOboz 12:26
- В День освобождения Одессы в городе усилят меры безопасности : Рупор Одессы 12:11
- В Одессе усилят меры безопасности : MY.UA 12:08
- "Русские не скрывают своих намерений расстрелять Одессу". 10 апреля в Одессе усилят меры безопасности : Гордон 12:05
- В Одессе усилят меры безопасности: к чему готовиться горожанам : Новини Live 10:56
- 10 апреля в Одессе усилят меры безопасности : Одесса Медиа 08:58
- В день освобождения Одессы в городе усилят меры безопасности (видео) : Одесская жизнь 08:57
- 9 апреля, 08:08 10 апреля в Одессе: пройти к знаковым местам можно через пропускные пункты, на улицах будет работать более полутысячи правоохранителей : Dumskaya.net 08:33