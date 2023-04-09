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Фокус: Украина

В день освобождения Одессы от фашистов будут усилены меры безопасности (12)

Матриця свободи 2023.04.09 13:08
12:25 09 апреля Ежегодно 10 апреля Одесса отмечает день освобождения города во время Второй мировой войны. В этом году в день 79-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков правоохранители усилят меры безопасности в Одессе. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции. На улицах правопорядок будут обеспечивать более полутысячи правоохранителей. "Вход в памятные места в честь освободителей Одессы будет осуществляться
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2023.04.09 (12)

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