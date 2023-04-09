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"Пока могу - буду работать": главный тренер "Динамо" Луческу рассказал о своей болезни (17)

ZN,UA 2023.04.09 13:45
09 апреля, 2023, 13:21 Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года © Сайт ФК "Динамо Киев" Румынский специалист отметил, что на его здоровье повлияли условия работы во время войны. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых может завершить карьеру. Специалиста цитирует Orange Sport. "Еврокубковые матчи мы проводили в Кракове.
ДИНАМО, СУСТАВ, АВТОБУС, ТРЕНЕР, АРТРОЗ, ОПЕРАЦИЯ, Киев, Украина, Краков, Румыния
2023.04.09 (17)

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