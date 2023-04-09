"Пока могу - буду работать": главный тренер "Динамо" Луческу рассказал о своей болезни (17)

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- Луческу: "У меня развился коксартроз. Пока смогу - буду работать" : World News 17:36
- Луческу может понадобиться операция : Террикон 17:21
- Луческу может понадобиться операция - Футбол, Мирча Луческу, Динамо Киев, Чемпионат Украины - Террикон : Політична Думка 17:02
- Луческу: "У меня развился коксартроз. Пока смогу - буду работать" : Про Футбол 16:05
- У Луческу проблемы со здоровьем: завершит ли карьеру тренер "Динамо" : Новини Live 15:56
- Луческу может лечь под нож: тренер Динамо не собирается уходить : Телеграф.com.ua 15:41
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что он болен : Соцпортал 14:41
- "Пока могу - буду работать": главный тренер "Динамо" Луческу рассказал о своей болезни : ZN,UA 13:45
- "Пока смогу, буду работать": Луческу сообщил, что ему может потребоваться операция : Bigmir)net Спорт 13:16
- "Пока смогу, буду работать". Луческу сообщил о своей болезни : MY.UA 13:08
- Мирче Луческу требуется операция. Тренер сказал, когда может уйти из Динамо : New Voice 13:01
- "Пока смогу, буду работать". Луческу сообщил о своей болезни : Obozrevatel 12:46
- "Пока смогу, буду работать": Луческу сообщил, что ему может потребоваться операция : iSport.ua 12:35
- Необходимо хирургическое вмешательство: Луческу имеет новые проблемы со здоровьем : 24 канал 12:30
- У Луческу проблемы со здоровьем, может понадобиться операция : Footboom.com 11:35
- Мирча Луческу: "У меня развился коксартроз. Пока смогу - буду работать, но в противном случае придется сделать операцию" : Tribuna.com Украина 11:20
- Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем : Спорт.ua 10:17