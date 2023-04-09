Сунак 11 апреля повстречается с Байденом в Нордовой Ирландии - СМИ (12)

Ukr-Today.com 2023.04.09 07:25

09.04.2023, 07:08, КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 11 апреля встретится с президентом США Джо Байденом в Белфасте. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН. Детали Визит Байдена приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, положившего конец многолетнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии. В пресс-службе британского премьер-министра подчеркнули, что Сунак