Во французском Марселе обвалился жилой дом (19)

ДнепрCity.net 2023.04.09 10:03

09.04.2023 КИЕВ. 9 апреля. УНН. В городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV. Детали В центре Марселя во Франции обрушилось жилое здание, сообщил мэр города Бенуа Пайян в ночь на воскресенье, 9 апреля. Инцидент произошел около 00.40 по местному времени (01.40 по киевскому времени) - рухнул дом No17 на улице Тиволи.