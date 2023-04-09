"Большой медведь" очень устал: наступление оккупантов угасает - ISW (16)

From-UA.com 2023.04.09 10:05

09:50 Противник, похоже, прекратил наступление на Авдеевку. И хотя в Бахмуте еще продолжаются тяжелые бои за центр города, в общем наступление войск РФ угасает вдоль всей линии фронта. В отчете американского Института изучения войны (ISW) аналитики опираются на данные главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочка, который 8 апреля отметил, что у оккупантов не получается всерьез продвинуться ни на одном направлении.