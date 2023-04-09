Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленской поздравил украинцев с католической Пасхой: назвал общие "светлые" ценности

Зеленской поздравил украинцев с католической Пасхой: назвал общие "светлые" ценности (14)

УНИАН 2023.04.09 09:13
Вероника Прохоренко 09:04, 09.04.23 Президент Украины вспомнил, что несмотря на разные взгляды на религию и традиции, между верующими западного и восточного обрядов есть кое-что общее - вера в свободу и победу. Зеленской поздравил христиан западного обряда с Пасхой / УНИАН Президент Украины Владимир Зеленский в день католической Пасхи, которую христиане западного обряда празднуют 9 апреля, поздравил украинцев и
ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАСХА, УКРАИНЕЦ, ВОСКРЕСЕНИЕ, ХРИСТИАН, МИР, Зеленский, Украина, Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023