Зеленской поздравил украинцев с католической Пасхой: назвал общие "светлые" ценности (14)

УНИАН 2023.04.09 09:13

Вероника Прохоренко 09:04, 09.04.23 Президент Украины вспомнил, что несмотря на разные взгляды на религию и традиции, между верующими западного и восточного обрядов есть кое-что общее - вера в свободу и победу. Зеленской поздравил христиан западного обряда с Пасхой / УНИАН Президент Украины Владимир Зеленский в день католической Пасхи, которую христиане западного обряда празднуют 9 апреля, поздравил украинцев и