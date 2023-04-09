Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой: неизбежная победа будет единственной для всех (14)

ТСН.ua 2023.04.09 08:31

Катерина Кузнецова 08:20, 09.04.23 Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что "мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но победа будет единственной для всех". Украинский президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Поздравление глава государства разместил на официальной странице в телеграмм-канале. ТСН.ua публикует полный текст поздравления: "Я искренне поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают