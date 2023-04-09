Враг ночью атаковал Запорожье ракетами С-300: среди погибших есть ребенок (23)

Слово і Діло 2023.04.09 09:11

9 апреля 2023, 09:00 Российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли ракетами Запорожья. Погибли два человека, в том числе - ребенок. Об этом в Фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Телеграме. "Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Тварюки разрушили один дом.