Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

По Запорожью нанесен ракетный удар, погиб ребенок

По Запорожью нанесен ракетный удар, погиб ребенок (40)

MY.UA 2023.04.09 08:38
9 апреля, 08:27 Российские агрессоры в ночь на 9 апреля нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате этой атаки погибли два человека, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram утром в воскресенье. По его данным, две ракеты попали частный сектор - разрушен дом, еще в десятках соседних зданий повреждены окна и кровли. "Сейчас известно, что погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года
ЗАПОРОЖЬЕ, СКОРАЯ, ЗАВАЛ, РАКЕТА, СЕКРЕТАРЬ, КАРЕТА, Куртев, Запорожье, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023