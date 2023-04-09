По Запорожью нанесен ракетный удар, погиб ребенок (40)

MY.UA 2023.04.09 08:38

9 апреля, 08:27 Российские агрессоры в ночь на 9 апреля нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате этой атаки погибли два человека, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram утром в воскресенье. По его данным, две ракеты попали частный сектор - разрушен дом, еще в десятках соседних зданий повреждены окна и кровли. "Сейчас известно, что погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года