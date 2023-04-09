Британская разведка рассказала, о чем говорил Путин с окружением на Совбезе (12)

Главред 2023.04.09 10:05

Дмитрий Видоменко 9 апреля 2023, 09:50 обновлено 9 апреля, 09:52 51 Российский диктатор Владимир Путин, по информации британских разведчиков, обсудил ситуацию в оккупированных регионах Украины во время заседания Совбеза РФ. https://glavred.info/world/britanskaya-razvedka-rasskazala-o-chem-govoril- putin-s-okruzheniem-na-sovbeze-10462327.html Ссылка скопирована Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com