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Фокус: Украина

Британская разведка рассказала, о чем говорил Путин с окружением на Совбезе (12)

Главред 2023.04.09 10:05
Дмитрий Видоменко 9 апреля 2023, 09:50 обновлено 9 апреля, 09:52 51 Российский диктатор Владимир Путин, по информации британских разведчиков, обсудил ситуацию в оккупированных регионах Украины во время заседания Совбеза РФ. https://glavred.info/world/britanskaya-razvedka-rasskazala-o-chem-govoril- putin-s-okruzheniem-na-sovbeze-10462327.html Ссылка скопирована Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com
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