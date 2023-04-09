В Германии ждут президента Зеленского на вручении премии Карла Великого (32)

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- Зеленский в мае может впервые посетить Германию с начала войны, где получит премию за объединение Европы - Bild : Антикор.com.ua 12:13
- Зеленский может посетить Германию в мае - СМИ : Vesti.ua 12:13
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