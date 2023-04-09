В Германии ждут президента Зеленского на вручении премии Карла Великого (32)

Флот2017 2023.04.09 13:27

13:08 | 09.04.2023 Церемония вручения Международной премии имени Карла Великого, лауреатами которой в 2023 году стали президент Владимир Зеленский и украинский народ, состоится 14 мая. Немецкая газета Bild am Sonntag пишет, что украинского президента ждут в Ахене для личного участия в ней. Если поездка состоится, то это будет его первый визит в Германию с начала полномасштабной войны.