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Фокус: Украина

В Германии ждут президента Зеленского на вручении премии Карла Великого (32)

Флот2017 2023.04.09 13:27
13:08 | 09.04.2023 Церемония вручения Международной премии имени Карла Великого, лауреатами которой в 2023 году стали президент Владимир Зеленский и украинский народ, состоится 14 мая. Немецкая газета Bild am Sonntag пишет, что украинского президента ждут в Ахене для личного участия в ней. Если поездка состоится, то это будет его первый визит в Германию с начала полномасштабной войны.
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