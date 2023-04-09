Латвия начинает строительство 60 км ограждения на границе с Беларусью (22)

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- Латвия весной построит более 60 км забора на границе с Беларусью : Новости N 13:08
- 9 апреля 2023, 12:11 Латвия весной построит более 60 км забора на границе с Беларусью : Українські національні новини 12:13