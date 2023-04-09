Латвия начинает строительство 60 км ограждения на границе с Беларусью (22)

Online.ua 2023.04.09 15:58

9 апреля, 15:51 В апреле Латвия начнет второй этап строительства забора вдоль границы с Беларусью протяженностью 63,9 км. Источник: Delfi Как проходит строительство забора на латвийско-белорусской границе Председатель правления Государственной недвижимости (VNI) Ренарс Гришкевичс сообщил, что на четырех участках первого этапа (85,8 км) - в сухих зонах - работы по строительству забора завершены и сейчас объект сдается заказчику.