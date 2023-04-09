Крупный пожар в Гамбурге: жителей предупредили о химической опасности (23)

- Масштабный пожар в Гамбурге: город накрыло токсичным облаком : Антикор.com.ua 18:13
- 09 апреля 2023 16:49 Над Гамбургом нависло опасное облако. Людей срочно эвакуируют - СМИ : Gazeta.ua 17:35
- В Гамбурге из-за масштабного пожара распространился ядовитый дым: власти предупредили о "чрезвычайной опасности" и начали эвакуацию : Преступности.нет 17:09
- Гамбург окутал токсический дым, власти призвали горожан закрыть окна : Главком 17:05
- В Гамбурге вспыхнул масштабный пожар: жителей предупредили о токсичном дыме : РІА Мелітополь 16:40
- Из-за масштабного пожара на складах токсический дым окутал Гамбург. Власти предупреждают о чрезвычайной опасности : New Voice 16:16
- В Германии вспыхнул масштабный пожар на двух складах. Власти предупреждают о "чрезвычайной опасности" : New Voice 16:01
- Город накрыло токсическим облаком: в немецком Гамбурге вспыхнул масштабный пожар : НикВести 15:55
- Инцидент крайне опасный: ядовитый дым окутал немецкий город после крупного пожара (видео) : УНИАН 15:43
- 140 человек эвакуированы вследствие пожара в Гамбурге: подозревается выброс токсинов : ZN,UA 15:15
- Крупный пожар в Гамбурге: жителей предупредили о химической опасности : Vesti.ua 15:13
- Жителей Гамбурга предупредили о токсичном дыме из-за крупного пожара на складах : Антикор.com.ua 15:12
- Над Гамбургом образовалось облако ядовитого дыма - население эвакуируют (видео) : Lenta.ua 15:07
- Апрель, 09 в 14:50 В Гамбурге вспыхнул пожар, жителей предупредили об опасности из-за токсичного дыма : ICTV Факти 15:06
- В промзоне Гамбурга вспыхнул пожар: объявлена чрезвычайная опасность : Еспресо TV 14:34
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- Жителей Гамбурга предупредили о токсичном дыме из-за крупного пожара на складах : УП Європейська правда 13:34
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- В Гамбурге вспыхнул масштабный пожар: город накрыло токсическим облаком. Видео : Obozrevatel 12:46
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