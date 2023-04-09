Крупный пожар в Гамбурге: жителей предупредили о химической опасности (23)

Vesti.ua 2023.04.09 15:13

Сергей Медведев 09 апреля 2023, 14:44 Ядовитое облако дыма движется к центру города Жителей Гамбурга призывают закрыть окна, выключить кондиционеры, а некоторых граждан эвакуируют из-за появления токсичного дыма в результате пожара на промышленных складах. Об этом пишет DW. Пожар возник в промзоне - загорелись два склада в районе Ротенбургсорт. Пожарные предупредили об опасности в связи с дымом и выбросом химических