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Крупный пожар в Гамбурге: жителей предупредили о химической опасности

Крупный пожар в Гамбурге: жителей предупредили о химической опасности (23)

Vesti.ua 2023.04.09 15:13
Сергей Медведев 09 апреля 2023, 14:44 Ядовитое облако дыма движется к центру города Жителей Гамбурга призывают закрыть окна, выключить кондиционеры, а некоторых граждан эвакуируют из-за появления токсичного дыма в результате пожара на промышленных складах. Об этом пишет DW. Пожар возник в промзоне - загорелись два склада в районе Ротенбургсорт. Пожарные предупредили об опасности в связи с дымом и выбросом химических
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