"Колаборанты в панике": мэр Мелитополя о последствиях взрывов в городе (31)

Крым.Реалии RFE/RL 2023.04.09 13:42

09 апреля 2023, 13:29 В Мелитополе после недавних взрывов были ликвидированы 15 военных группировок российской армии, семь из них непосредственно на территории города, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По словам Федорова, чаще всего армия РФ "не успевала следить за техникой безопасности" на аэродроме Мелитополя, куда оккупанты в течение трех дней свозили военное оборудование, боеприпасы, но "потом все это взорвалось".