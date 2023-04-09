В Белгородской области расклеили памятки об эвакуации - СМИ (24)

Кореспондент.net 2023.04.09 16:07

Текст: Валерий Литонинский, 9 апреля 2023, 15:46 Фото: МБ Кто-то троллит жителей Белгородской области? Авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": от документов и контактов родственников до спичек и нижнего белья. В селах приграничной Белгородской области РФ вывесили памятки "о порядке действий населения при эвакуации", сообщает Baza. В памятке говорится, что россияне при получении сигнала об эвакуации должны