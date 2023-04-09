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Для украинцев продлили бесплатный проезд из Польши в Германию (19)

УНИАН 2023.04.09 15:13
Елена Коваленко 14:50, 09.04.23 Бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года. Приоритет отдется людям, имеющим браслеты от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью / фото УНИАН, Янош Немеш На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, для украинцев продлили бесплатный проезд поездом Перемышль - Ганновер. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно
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