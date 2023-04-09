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Фокус: Украина

россия перебрасывает в Бахмут подразделения регулярных войск, потому что потенциал "вагнеровцев" снижается - ВСУ (25)

Громадське телебачення 2023.04.09 16:06
Остап Крамар 09 Апреля 2023 15:41 россия бросает в бой за Бахмут подразделения своих регулярных войск, в частности десантников, потому что потенциал ЧВК "Вагнер" снижается. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что пока россияне имеют существенное преимущество в артиллерии на направлениях, где они сосредоточивают свои главные удары.
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